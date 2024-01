Aggressione nella guardia medica a Soriano, l’Asp supporterà legalmente le vittime

VIBO VALENTIA – “Un episodio gravissimo, che fa seguito, purtroppo, ad altri analoghi qui nel Vibonese e in tutta Italia. Tali aggressioni vanno adeguatamente sanzionate e in tempi rapidi, altrimenti si favorisce oggettivamente l’idea della sostanziale impunità”.

Sono le parole del commissario dell’Asp, il generale Antonio Battistini, sull’aggressione dei due sanitari del Vibonese della scorsa notte. Esprimendo totale solidarietà alle vittime, da lui sentite al telefono già nell’immediatezza del fattaccio, Battistini rileva che non si può chiedere al personale sanitario, “che già opera in presenza di criticità di vario tipo, di assicurare il diritto alla salute dei cittadini se poi medici, infermieri e ausiliari devono temere per la loro stessa incolumità”.

Al riguardo il commissario straordinario ha comunicato alle vittime che l’Asp metterà a loro disposizione ogni supporto necessario, ad iniziare dalla tutela legale. Inoltre, “lunedì ci affiancheremo a loro nella denuncia dei responsabili. Abbiamo altresì interessato la Prefettura affinché valuti la possibilità di convocare un tavolo urgente sul tema della sicurezza del personale sanitario“. Battistini, infine, esprime apprezzamento e gratitudine ai carabinieri per il loro tempestivo e prezioso intervento prima a Soriano e poi a Vibo, valso ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e a chiarire gli esatti contorni dell’incredibile e inaccettabile comportamento dei responsabili.