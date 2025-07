- Advertisement -

CROTONE – Sono stati arrestati tre diciannovenni per l’aggressione che è avvenuta la sera del 14 giugno scorso sul lungomare della città ai danni di un ragazzo di 24 anni davanti ad un locale. Gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre giovani.

Dopo un’articolata attività investigativa coordinata dal procuratore Domenico Guarascio e condotta dagli agenti della Polizia con il supporto della Polizia scientifica, è stata emessa l’ordinanza cautelare personale, ritenuta necessaria per la gravità dell’episodio e per garantire la tutela alla collettività. Lo scorso 25 giugno la Divisione di Polizia Anticrimine ha notificato anche tre “avvisi orali”, misura di prevenzione personale a carico dei soggetti coinvolti.

Aggressione davanti al locale: la vittima sottoposto ad intervento chirurgico

I tre indagati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, avrebbero colpito, secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il giovane di 24 anni si è dovuto sottoporre ad un intervento di chirurgia maxillofacciale all’ospedale di Catanzaro a causa del pestaggio.

Il locale davanti al quale è avvenuta l’aggressione è stato chiuso dopo solo 48 ore su disposizione del questore di Crotone Renato Panvino e ha emesso nei confronti dei tre indagati il Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).

Per evitare che si ripetano episodi del genere e per rafforzare la sicurezza in città è stato disposto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone della movida serale e notturna rafforzare la sicurezza urbana.