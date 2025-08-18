Aggressione brutale con tirapugni nella notte di San Lorenzo ad un minore, identificato uno degli aggressori

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Nella notte di San Lorenzo, nella sera tra il 10 e l’11 agosto, nella frazione Bivona di Vibo Marina, durante una festa in spiaggia, un gruppo di giovani ha aggredito per futili motivi un loro coetaneo. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria uno degli autori dell’aggressione. Dopo l’intervento sul posto, per i primi accertamenti, effettuato dal personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Mobile ha portato avanti un approfondimento investigativo che ha permesso di individuare ed identificare uno degli aggressori il quale, utilizzando un tirapugni, aveva colpito più volte il malcapitato provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il soggetto, anch’egli minore, è stato pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro per lesioni aggravate e porto abusivo di arma. A seguito di istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, al soggetto denunciato è stata notificata anche la misura di prevenzione del cd. D.AC.UR (Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di trattenimento) che vieta alla persona violenta l’accesso ai locali della movida cittadina, provvedimento emesso dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti che mira a prevenire ulteriori episodi di disordine nei luoghi della movida. Le indagini non sono ancora chiuse: sono in corso ulteriori accertamenti volti ad indentificare altri giovani che hanno preso parte all’aggressione.