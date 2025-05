Aggredito da 4 persone e colpito con 9 coltellate per una sigaretta: 44enne ricoverato in ospedale

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Aggredito da 4 individui e colpito con 9 coltellate che lo hanno gravemente ferito anche se, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Vittima di uno concertante episodio di cronaca un 44enne che si trova ricoverato al GOM. È accaduto questa mattina sul lungomare di Reggio Calabria in una zona centrale e l’aggressione sarebbe avvenuta per una sigaretta negata.

L’uomo stava passeggiando con il proprio cane quando sarebbe stato avvicinato da quattro individui che gli avrebbero chiesto una sigaretta. Al diniego dell’uomo, che avrebbe riferito di non fumare, per tutta risposta sarebbe partita una brutale aggressione sfociata con le 9 coltellate che hanno raggiunto l’uomo. I 4 sarebbero poi fuggiti mentre il 44enne è stato subito soccorso e ricoverato al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano dove non verserebbe in pericolo di vita. Polizia e carabinieri stanno adesso cercando i 4 responsabili della brutale aggressione.