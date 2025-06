Aggredisce la moglie anche davanti alla polizia: arrestato per maltrattamenti

- Advertisement -

CROTONE – Un uomo è stato arrestato in flagranza a Crotone per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito e minacciato di morte la moglie anche alla presenza degli agenti. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione per lite in un’abitazione del centro città. Alla vista della polizia, l’uomo non si è calmato, aggravando così la sua posizione.

È stata immediatamente attivata la procedura del “Codice Rosso”, con il trasferimento della donna in una struttura protetta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Crotone, hanno ricostruito anni di violenze e minacce. L’arresto rientra nella strategia di contrasto alla violenza domestica voluta dal questore Renato Panvino, che ha ribadito la linea della tolleranza zero.