Aggredisce la madre, poi fugge tra i tetti delle case. Giovane bloccato con il taser e arrestato

MONTEBELLO IONICO (RC) – Un 20enne è stato arrestato nella frazione Saline Ioniche di Montebello Ionico, nel reggino, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi dopo essere stato fermato con l’utilizzo del Taser. Il giovane è stato portato in carcere su disposizione della A.G. perchè accusato anche di rapina aggravata.

L’intervento da parte degli agenti del Commissariato di Condofuri per aiutare una donna che era stata aggredita dal figlio. Giunti sul posto hanno rintracciato il giovane in strada, dopo che era scappato fuggendo tra i tetti delle abitazioni attigue a quella familiare. Il giovane, alla vista dei poliziotti, secondo l’accusa, si è mostrato aggressivo e minaccioso anche con l’utilizzo di un coltello a serramanico.

Gli agenti lo hanno quindi immobilizzato grazie all’utilizzo del Taser in dotazione. Dopo ulteriori accertamenti, nei confronti del giovane è stato eseguito anche un ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria per il reato di rapina aggravata.