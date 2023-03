Aggredisce ex moglie davanti ai figli minori e minaccia i poliziotti: arrestato 38enne

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti delle ‘volanti’ della questura di Reggio Calabria per avere aggredito la ex moglie in presenza dei tre figli minorenni.

L’uomo, con precedenti per lesioni personali e minacce, già destinatario dell’ammonimento del Questore, ha reagito in maniera violenta nei confronti dei poliziotti intervenuti, minacciandoli e opponendo resistenza anche durante le successive operazioni di foto segnalamento. Dopo la convalida del fermo da parte dell’ Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Arghillá. Dovrà rispondere di maltrattamenti, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.