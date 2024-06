Aggredisce e picchia un giovane e gli sottrae il cane: arrestato 32enne

REGGIO CALABRIA – Ha aggredito e picchiato un giovane, sottraendogli il cane che aveva con sé, di razza “Bichon Havanais”, ed è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina e lesioni personali. É accaduto a Reggio Calabria, in una via del centro. É stata la vittima a telefonare alla polizia, consentendo l’arrivo sul posto, nel giro di pochi minuti, del personale delle Volanti, al quale ha fornito una descrizione del responsabile dell’aggressione, risultato essere uno straniero trentaduenne. Lo stesso giovane ha anche raggiunto il suo aggressore, chiedendo la restituzione del cane che gli aveva sottratto, ma ha subito, come reazione, minacce di morte. Sono stati poi gli stessi agenti a recuperare, in casa dell’aggressore, il cane oggetto della rapina ed a restituirlo al proprietario. La Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto del trentaduenne, disponendo a suo carico l’obbligo di firma due volte al giorno davanti la polizia giudiziaria.

