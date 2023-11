Aggredì un carrozziere per l’auto incidentata, ricercato si era rifugiato dai parenti in Calabria

STRONGOLI (KR) – E’ stato arrestato in Calabria, a Strongoli, dove si era rifugiato a casa di parenti. L’uomo, 60enne di origine siciliana, era ricercato per aver esploso colpi d’arma da fuoco contro un carrozziere in Lombardia, a Seregno. Secondo quanto emerso, il fatto sarebbe riconducibile alla riparazione di un’auto incidentata e alla necessità di rispettare i tempi per eseguire le operazioni peritali.

I carabinieri della Compagnia di Seregno (MB), hanno motivato così le ragioni dell’aggressione nei confronti di un carrozziere di Seveso. Il Gip presso il Tribunale di Monza aveva emesso a giugno scorso, un provvedimento di cattura per i reati di tentata estorsione aggravata e porto abusivo di armi, nei confronti di un pregiudicato di origini siciliane che però, aveva fatto perdere ogni traccia.

A seguito di continue ricerche in provincia di Monza Brianza, i militari hanno scoperto che l’uomo, si era recato da alcuni parenti a Strongoli, in provincia di Crotone ed in collaborazione con i carabinieri di Cirò Marina, è stato localizzato e arrestato. Ora è nel carcere di Crotone.