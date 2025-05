Agenzia immobiliare falsa: pubblicità abusiva e sequestro per un 54enne

- Advertisement -

MELISSA (KR) – Aveva affisso in diversi comuni della zona una serie di manifesti di grandi dimensioni che pubblicizzavano l’agenzia immobiliare di cui era titolare riportando, oltre al nome della ditta, anche il suo nome, il cognome e il numero di telefono: un cinquantaquattrenne è stato denunciato a Melissa per il reato di esercizio abusivo della professione. All’uomo i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno notificato anche un decreto di sequestro probatorio degli ausili pubblicitari utilizzati, emesso dalla Procura di Crotone.

I militari, insospettiti dalla presenza dei manifesti nei territori dei comuni di Melissa, Strongoli e Cirò Marina hanno avviato gli accertamenti che hanno permesso, oltre che di identificare il responsabile della ditta, formalmente inattiva, e di denunciarlo, anche di accertare che lo stesso stesse svolgendo abusivamente la professione di agente immobiliare, non essendo iscritto all’apposito Albo presso la Camera di Commercio, e non avendo conseguito il cosiddetto patentino per l’esercizio di tale professione.