Agente della Polstrada si toglie la vita in caserma, corpo scoperto dai colleghi

PALMI (RC) – La tragedia è avvenuta nella caserma della Polizia Stradale di Palmi. Un agente della Polstrada si è tolto la vita stamattina all’interno del Comando dove prestava servizio. Il poliziotto si è sparato utilizzando la pistola d’ordinanza ed il corpo è stato scoperto dai colleghi che, accorsi nella stanza, hanno trovato anche una lettera con le motivazioni del gesto.

Secondo quanto si è appreso il poliziotto avrebbe compiuto l’estremo gesto per motivi personali. Come da prassi, il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti ha aperto un’indagine per verificare tutti gli elementi che hanno portato al suicidio. Dopo i rilievi, nelle prossime ore, sarà disposta l’autopsia.