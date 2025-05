Aeroporti della Calabria, performance positive nel 2024: superati i 3,6 milioni di passeggeri

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Il Sistema Aeroportuale Calabrese chiude il 2024 con numeri straordinari, segnando un nuovo massimo storico: 3,6 milioni di passeggeri trasportati, pari a un incremento del +7,5% rispetto al 2023. Una crescita sostenuta che conferma il ruolo sempre più centrale della Calabria nella mappa della connettività nazionale e internazionale.

In crescita anche i movimenti aeronautici (+4,7%) ed il traffico cargo (+8%), a conferma di una progressiva diversificazione e rafforzamento dell’offerta complessiva del sistema aeroportuale calabrese. Il traffico internazionale vola a +25%, toccando quota 796.458 passeggeri.

Risultati economici: utile netto consolidato più che quadruplicato

I numeri del Bilancio 2024, approvato oggi dall’Assemblea dei Soci, riflettono la solidità del percorso intrapreso:

Ricavi consolidati della gestione caratteristica: 35,3 milioni di euro (+4%)

Valore della produzione: 45,3 milioni di euro (+10,8%)

EBITDA: 5,5 milioni di euro (+64%)

Utile netto consolidato: 1,4 milioni di euro (vs 0.29 milioni € nel 2023)

Nel dettaglio:

I ricavi commerciali passano da 7,9 a 8,5 milioni di euro (+7%)

passano da 7,9 a (+7%) I ricavi da diritti aeroportuali e corrispettivi salgono da 20,4 a 21,6 milioni di euro (+6%)

Sviluppo del traffico: crescita sostenibile e miglioramento delle infrastrutture

Le politiche strategiche adottate dalla Regione Calabria a sostegno del sistema aeroportuale hanno avuto un impatto decisivo. Attraverso un approccio integrato sono state attivate sinergie con vettori aerei, enti locali e internazionali per la promozione turistica e territoriale. Una strategia che si conferma vincente anche nel 2025: i dati gennaio-aprile registrano un trend in ulteriore crescita. SACAL punta ora a superare per la prima volta la soglia dei 4 milioni di passeggeri entro la fine dell’anno.

“I risultati del 2024 raccontano una Calabria sempre più connessa, attrattiva e protagonista. Non si tratta di traguardi casuali, ma del frutto di una visione strategica e di lungo termine portata avanti dalla Regione Calabria che considera gli aeroporti un asset fondamentale per sostenere la crescita economica e sociale del territorio. Il Piano Industriale di SACAL ne dimostra l’impatto concreto, prevedendo la creazione di 1.600 nuovi posti di lavoro e un aumento del PIL di 402 milioni di euro entro il 2028″ – ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL S.p.A – “I risultati raggiunti nel 2024, insieme a una solida posizione finanziaria, gettano le basi per affrontare con fiducia le sfide future e proseguire nel percorso di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.”