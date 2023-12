Adozioni internazionali. Evento formativo promosso dall’assessorato alle politiche sociali della Calabria

CATANZARO – “Con gli occhi dei papà” è il titolo dell’incontro formativo organizzato dal Servizio adozioni internazionali Regione Piemonte, convenzionato con la Regione Calabria, Regione Lazio e Regione Valle d’Aosta, rivolto a tutte le coppie che hanno adottato o che hanno dato conferimento d’incarico al Servizio regionale adozione internazionale calabrese. Il Servizio, oltre a seguirne la procedura adottiva, offre attività formative, di sostegno e di accompagnamento garantendo appositi spazi e personale specializzato. Il seminario, sostenuto anche dal Dipartimento politiche sociali della Regione Calabria nell’ambito della convenzione adozioni internazionali con la Regione Piemonte, si svolgerà in modalità online, lunedì 11 dicembre dalle ore 17 alle 19, e sarà condotto da Maurizio Mellana, psicologo e psicoterapeuta.

Si parlerà della presenza del padre nella vita dei figli, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza del ruolo paterno in una famiglia adottiva. Si tratta di un’opportunità di conoscenza, apprendimento e cambiamento a livello personale, genitoriale, culturale. “Ritengo fondamentale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Emma Staine – supportare eventi formativi su aspetti specifici dell’adozione internazionale, perché formarsi sulla genitorialità adottiva rappresenta un arricchimento importante. L’adozione è un percorso lungo e impegnativo che comporta affrontare una serie di difficoltà per le coppie che si stanno avvicinando al percorso adottivo o che hanno già accolto in famiglia dei minori, e la formazione è basilare per rispondere ai bisogni dei bambini in stato di adottabilità e adottati e sostenere il benessere della famiglia“. L’iscrizione all’evento formativo si può effettuare attraverso il link servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it