Addio all’operatore e regista tv Franco Massaro «sapiente maestro per tanti giovani»

- Advertisement -

CATANZARO – Si è spento a Catanzaro, dopo una breve malattia, Franco Massaro operatore televisivo, fotografo e regista. Pugliese d’origine e catanzarese d’adozione, era sposato e aveva due figli. Cordoglio è stato espresso dalla Giunta della Regione Calabria “da tanti anni in prima linea, con grande dedizione e professionalità, nel mondo dei media calabresi, era punto di riferimento del giornalismo regionale, un sapiente maestro per tanti giovani che negli anni hanno intrapreso la sua stessa professione. Alla famiglia e ai suoi colleghi un sentimento di sincera vicinanza”.

“Quando agli eventi o alle conferenze stampa arrivava Franco Massaro, con lui entravano prima di tutto il sorriso e la simpatia. Perché aveva la capacità, per niente scontata, di dare “leggerezza” ai momenti ma senza togliere niente alla loro “importanza”. Sono le parole del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “Nel tempo, mi sono fatto l’idea che fosse il suo modo di affrontare al meglio il suo lavoro, un tratto di quella professionalità che gli ha consentito di farlo per molti anni e sempre con la stessa qualità. E chi ne veniva coinvolto, beneficiava di questo suo talento. La città piange per questo la sua scomparsa, anche perché se n’è andato uno dei tanti non catanzaresi che però Catanzaro l’hanno scelta e amata, venendone ricambiati con quella sincerità che ci appartiene. Un caro e affettuoso pensiero a Franco, dunque, e un abbraccio forte ai suoi familiari.

Vicinanza alla famiglia di Massaro è stata espressa anche dal presidente del Consiglio comunale di Catanzaro Giammichele Bosco. “A certe notizie – ha affermato Bosco – non si è mai abbastanza preparati. Franco Massaro era un decano tra gli operatori di ripresa ma soprattutto era una persona a mio giudizio fantastica. Sagace, ironico, sempre pronto alla battuta anche tagliente. Tutto questo – ha aggiunto – senza mai rinunciare al rigore professionale e alla sobrietà nei diversi contesti nei quali faceva il suo lavoro. Quel lavoro su cui non si è mai, mai risparmiato. Alla sua memoria, sono rivolti i sentimenti di profondo cordoglio del Consiglio comunale di Catanzaro, che è al contempo vicino, in questo momento di dolore, ai suoi familiari”.