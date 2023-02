Addio all’ex parlamentare Manti: «grave perdita per la politica calabrese»

COSENZA – “A nome mio e del Gruppo del Pd in Consiglio regionale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Leone Manti. Lillo, per gli amici, è stato un protagonista della vita politica calabrese, ricoprendo prima la carica di consigliere regionale per più legislature e, successivamente, quella di deputato della Repubblica nelle fila della Democrazia cristiana – scrive il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua – Non ha mai dimenticato le sue origini e si è sempre speso, con grande generosità, nell’interesse della Comunità e per lo sviluppo della Calabria”.

“Capace di approfondite analisi sulla situazione sociale, economica e culturale della nostra Regione – prosegue Bevacqua – si è costantemente battuto per risolvere le esigenze e i bisogni della popolazione, rimanendo un costante punto di riferimento. La sua figura politica deve essere ricordata come esempio per i più giovani e per chiunque voglia avvicinarsi alla politica”.