“Addio alle vecchie littorine”: Occhiuto celebra la consegna del 10º nuovo treno in Calabria

CATANZARO – “Dieci nuovi treni in Calabria, consegnato ieri il decimo nuovo treno. Ne arriveranno in totale 27. Addio alle vecchie littorine”, scrive il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi sui social network. “Negli ultimi due anni stiamo facendo quello che non si è fatto per 20 anni. Avanti a tutta forza”, continua il governatore.

Consegnato ieri dal Regionale di Trenitalia, il nuovo treno Pop circolerà su tutte le linee elettrificate della Calabria. Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il Pop vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza. Tecnologicamente avanzati ed ecologici, i nuovi Pop sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Il piano per la consegna di 27 nuovi treni

L’arrivo dei nuovi treni rientra nell’ampio piano di investimenti complessivi previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Calabria e ArtCal, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e viaggiatori, pari a oltre 300 milioni di euro, di cui 210 milioni per il rinnovo della flotta (circa 140 milioni a carico della Regione Calabria). Parte integrante del piano di investimenti la consegna di 27 nuovi treni: 14 Pop a 4 carrozze e 13 Blues a 4 carrozze (cinque quelli già consegnati); con la consegna dei nuovi treni l’età media della flotta scenderà dai 29 anni del 2018 ai 9 anni nel 2026.