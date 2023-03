Addio alla dottoressa Maria Rosaria Costantino. Opi: «da oggi siamo più soli»

CATANZARO – La presidente Giovanna Cavaliere e il Consiglio Direttivo dell’Opi Catanzaro piangono con sincera commozione per l’improvvisa scomparsa della collega Maria Rosaria Costantino. Dal cuore e dalla mente dell’Ordine professionale catanzarese promanano sentimenti di amicale vicinanza alla Famiglia di Maria Rosaria, di cui onora la memoria come Donna e come Infermiera.

L’Opi Catanzaro, che oggi si sente più sola, ne ricorda le eccellenti qualità e le spiccate competenze, mai assoggettate al personalismo, ma indirizzate (sempre e comunque con idee rivoluzionarie) a innalzare il prestigio e la modernità della categoria.

«Maria Rosaria – si legge in una nota – è stata Donna e Professionista allo stesso tempo.

Sempre all’ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, non ha mai indietreggiato di fronte ai pazienti: da Coordinatrice dell’Unità Operativa di Ematologia, nel Blocco Operatorio e, ultimo incarico, in posizione organizzativa del Dipartimento di Emergenza Urgenza.

Un ruolo da leader il suo, naturale e non imposto, che l’ha reso insostituibile punto di riferimento. Mancherà a tutti, ma le sue idee cammineranno in quelle di Opi Catanzaro.

Per sempre».