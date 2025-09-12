HomeCalabria

Addio al piccolo Francesco, domani i funerali del bimbo morto dopo il tragico incidente in un parco giochi

Disperazione e sgomento: Francesco era lì per giocare ma quel maledetto incidente al parco gli è costato la vita. Aveva solo tre anni

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Non solo una Città in lutto, ma tutta la Calabria piange la scomparsa di un bambino, che aveva solo tre anni, e che ha perso la vita per le conseguenze di un incidente avvenuto mentre stava semplicemente giocando in un parco. Vibo Valentia si stringe nel dolore e si prepara all’ultimo saluto a Francesco Mirabelli, rimasto schiacciato da un tronco venerdì scorso mentre si trovava nel parco urbano ‘Moderata Durant’.

I funerali saranno celebrati domani alle 17 nel Duomo di San Leoluca. Il piccolo era ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il trasferimento dall’ospedale Iazzolino a causa delle sue gravissime condizioni. Il suo cuoricino ha smesso di battere.

Il sindaco di Vibo, Vincenzo Francesco Romeo, nel proclamare il lutto cittadino ha dichiarato sui social “la tragedia del piccolo Francesco mi ha provato profondamente e da convinto credente ho pregato e nutrito la speranza, fino all’ultimo istante, che il piccolo Francesco potesse tornare tra le braccia dei suoi genitori. Sono costernato e questo mio sentimento lo sento condiviso da tutta la cittadinanza. Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e prego che il Signore possa dare forza ai suoi genitori e a tutti i suoi cari”.

La comunità vibonese è sconvolta, e sui social si moltiplicano i messaggi di dolore, ma anche di rabbia e incredulità per una tragedia inspiegabile. Francesco avrebbe compiuto quattro anni il prossimo 31 ottobre. Venerdì era in un luogo che doveva essere dedicato a lui e ai bambini. Un momento di spensieratezza che si è trasformato in una tragedia immane. La Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, ha avviato un’indagine per far luce su eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla manutenzione del parco. Troppe le domande ancora senza risposta.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

tari tassa rifiuti

Cosenza: impossibile pagare la TARI da mesi per un errore nell’IBAN. Cittadini esasperati «nessuno...

Area Urbana
COSENZA - A Cosenza alcuni cittadini tentano da mesi di pagare la TARI, ma senza successo. Sono numerosi e sempre più esasperati da una...

Alta Velocità Sa-Rc: confronto al Ministero dei Trasporti sulla nuova Galleria Santomarco

Tirreno
ROMA – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), una riunione tecnica dedicata alle opere di...
latte materno ospedale cosenza gocce mamma

Cosenza, un dono che nutre la vita: 19 litri di latte materno per i...

Area Urbana
COSENZA - Un giorno speciale alla Banca del Latte, un dono carico d’amore e speranza. Una mamma ha scelto di donare ben 19 litri...
Cosenza giornalisti tifosi

Cosenza Calcio, la protesta “silenziosa” dei giornalisti contro la società. Oggi incontro con il...

Sport
COSENZA - Una rappresentanza del Club cronisti calabresi "Antonino Catera" è stata ricevuta dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell'incontro, che si è tenuto...
canossiane istituto liceo cosenza

Stop all’uso dell’immobile delle Canossiane per il Telesio. Appello del Comitato Piazza Spirito Santo...

Area Urbana
COSENZA - In piena emergenza Covid vi fu l’occupazione da parte degli studenti: parliamo dell’ex convento delle suore Canossiane convertito a plesso del Liceo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37322Area Urbana22421Provincia19886Italia8029Sport3869Tirreno2948Università1463
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tirreno

Alta Velocità Sa-Rc: confronto al Ministero dei Trasporti sulla nuova Galleria...

ROMA – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), una riunione tecnica dedicata alle opere di...
latte materno ospedale cosenza gocce mamma
Area Urbana

Cosenza, un dono che nutre la vita: 19 litri di latte...

COSENZA - Un giorno speciale alla Banca del Latte, un dono carico d’amore e speranza. Una mamma ha scelto di donare ben 19 litri...
canossiane istituto liceo cosenza
Area Urbana

Stop all’uso dell’immobile delle Canossiane per il Telesio. Appello del Comitato...

COSENZA - In piena emergenza Covid vi fu l’occupazione da parte degli studenti: parliamo dell’ex convento delle suore Canossiane convertito a plesso del Liceo...
Interventi di pulizia strade, spazzamento meccanico
Area Urbana

Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

RENDE - Interventi straordinari di pulizia in città. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Rende che ha informa la cittadinanza che nella giornata...
Montalto_Uffugo_patrizia tenuta
Area Urbana

Montalto Uffugo ricorda Patrizia Tenuta: il primo Memorial tra prevenzione e...

MONTALTO UFFUGO - Un'iniziativa per ricordare Patrizia Tenuta, scomparsa il 9 dicembre 2024 a causa di un tumore ovarico. Sabato 13 settembre, la città...
fiera soverano 2025
Provincia

A Bisignano ritorna la Fiera di Soverano: un evento tradizionale tra...

BISIGNANO (CS) - La fiera di Soverano è appuntamento fisso a Bisignano, che quest'anno si terrà dal 12 al 14 settembre. Un'iniziativa che si...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA