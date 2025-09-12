Addio al piccolo Francesco, domani i funerali del bimbo morto dopo il tragico incidente in un parco giochi

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Non solo una Città in lutto, ma tutta la Calabria piange la scomparsa di un bambino, che aveva solo tre anni, e che ha perso la vita per le conseguenze di un incidente avvenuto mentre stava semplicemente giocando in un parco. Vibo Valentia si stringe nel dolore e si prepara all’ultimo saluto a Francesco Mirabelli, rimasto schiacciato da un tronco venerdì scorso mentre si trovava nel parco urbano ‘Moderata Durant’.

I funerali saranno celebrati domani alle 17 nel Duomo di San Leoluca. Il piccolo era ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il trasferimento dall’ospedale Iazzolino a causa delle sue gravissime condizioni. Il suo cuoricino ha smesso di battere.

Il sindaco di Vibo, Vincenzo Francesco Romeo, nel proclamare il lutto cittadino ha dichiarato sui social “la tragedia del piccolo Francesco mi ha provato profondamente e da convinto credente ho pregato e nutrito la speranza, fino all’ultimo istante, che il piccolo Francesco potesse tornare tra le braccia dei suoi genitori. Sono costernato e questo mio sentimento lo sento condiviso da tutta la cittadinanza. Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e prego che il Signore possa dare forza ai suoi genitori e a tutti i suoi cari”.

La comunità vibonese è sconvolta, e sui social si moltiplicano i messaggi di dolore, ma anche di rabbia e incredulità per una tragedia inspiegabile. Francesco avrebbe compiuto quattro anni il prossimo 31 ottobre. Venerdì era in un luogo che doveva essere dedicato a lui e ai bambini. Un momento di spensieratezza che si è trasformato in una tragedia immane. La Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, ha avviato un’indagine per far luce su eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla manutenzione del parco. Troppe le domande ancora senza risposta.