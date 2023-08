Addio a Nicodemo Librandi, ambasciatore che ha reso grande il vino Cirò in tutto il mondo

CROTONE – È scomparso a 78 anni Nicodemo Librandi, imprenditore che ha dedicato la sua vita alla viticolura e che ha reso grande in tutto il mondo il Cirò, grazie ad una eccellente conduzione dell’omonima azienda nel crotonese dal lontano 1953. Un imprenditore lungirimante che ha rilanciato sul mercato non solo nazionale il vino e l’immagine della nostra regione. «La Calabria perde un simbolo di eccellenza» ha commentato il Governatore Occhiuto. «Con Nicodemo Librandi scompare un simbolo di eccellenza e modernità per la Calabria e per la filiera vitivinicola nazionale. Imprenditore illuminato che ha sempre puntato sull’innovazione e sul coraggio, portando in alto i suoi prodotti e l’immagine della nostra Regione. A nome della Giunta regionale che ho l’onore di presiedere esprimo un sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e all’azienda».

Come riportato sul sito, Librandi è sinonimo di eccellenza: “Siamo partiti dalla tradizione, dal Gaglioppo, dal Greco e dalla grande quantità di varietà autoctone presenti sul territorio della nostra regione. Siamo partiti dall’alberello e dai portainnesti storicamente usati in zona, oltre che dagli insegnamenti dei nostri esperti viticoltori con la loro abilità che affonda le radici nei secoli di storia viticola del Cirotano. Ci siamo poi rivolti ai massimi esperti del settore viticolo ed enologico, perché sapevamo che un minuzioso lavoro di ricerca ci avrebbe permesso di fissare, conservare ed esaltare il nostro patrimonio viticolo. Questo è infatti da sempre il nostro obiettivo e la nostra richiesta alla comunità scientifica. Lungi dal voler inventare o modificare alcunché, attraverso la scienza abbiamo semplicemente voluto capire meglio e in modo definitivo quello che di grande avevamo a disposizione. Sappiamo oggi che l’intuizione iniziale era giusta e sappiamo anche che alcune delle pagine più belle dell’enologia calabrese devono ancora essere scritte”.