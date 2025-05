Acquisti su “Mediaworld” grazie a un credito di 2mila euro frutto di una truffa. Quattro denunce

- Advertisement -

PETILIA POLICASTRO (KR) – I carabinieri Petilia Policastro, a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di una querela sporta da una cittadina residente nel medesimo centro, hanno denunciato in stato di libertà quattro soggetti, tutti residenti nei comuni di Belvedere di Spinello e Verzino, ritenuti responsabili – in concorso – del reato di truffa e sostituzione di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli autori del raggiro, mediante l’uso di artifizi e raggiri, erano riusciti a sottoscrivere una linea di credito, per un importo di 2.000 euro, intestata alla parte offesa e attivata presso l’istituto “Findomestic Banca S.p.A.”, con l’intento di effettuare acquisti sul portale di e-commerce “Mediaworld”.

A seguito di perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello e su delega della Procura della Repubblica di Crotone, è stato rinvenuto presso le abitazioni dei soggetti deferiti parte del materiale acquistato, tra cui: un Tablet “Samsung Tab A9”, tre Smartphone “Xiaomi Redmi” e un condizionatore “Samsung”.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Grazie alle immediate attività investigative condotte dai militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, è stato possibile identificare gli autori dell’evento criminoso e recuperare il materiale acquistato illecitamente tramite l’ingegnosa truffa messa in atto.