Acqua, Gallo: «siamo interessati a nuove acquisizioni nel Centro-Sud»

MILANO – L’amministratore delegato di Italgas ritiene che il settore dell’acqua possa offrire ulteriori opportunità dopo il recente acquisto delle attività di Veolia Italia.

“Ci saranno altre opportunità nei prossimi anni – ha spiegato rispondendo a una domanda – se sapremo dimostrare capacità di innovazione e trasformazione nella gestione delle infrastrutture dell’acqua”. Opportunità che l’assessore regionale Gianluca Gallo vede “soprattutto nell’area del Centro-Sud”, soprattutto laddove la gestione dell’acqua “non è facile”.

Per il momento, comunque, “dei 400 milioni di investimenti dedicati all’acqua, una parte sono per acquisizioni, ma non vediamo un grosso incremento di utenti rispetto agli attuali, e destineremo il grosso alle connessioni esistenti”.

Escluso per il momento un impegno all’estero, in quanto “prima di procedere preferiamo diventare i migliori in Italia e poi guardare all’estero“. “Lo abbiamo fatto con la Grecia – ha aggiunto – e quando ci sentivamo sufficientemente forti e bravi lo abbiamo fatto e così faremo per l’acqua”.