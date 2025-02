- Advertisement -

CATANZARO – La Procura della Repubblica di Catanzaro ha notificato un avviso di conclusione indagini nei confronti di 31 persone tra politici, professionisti e imprenditori calabresi, ipotizzando i reati di corruzione, falsità ideologica, peculato, truffa, concussione e accesso abusivo alla banca dati delle forze dell’ordine. Si tratterebbe di fatti che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2020. Le indagini sono state condotte dall’ex procuratore di Catanzaro Vincenzo Capomolla (ora a Cosenza) con l’aggiunto Giancarlo Novelli e i sostituti Paolo Sirleo e Irene Crea. Il provvedimento è strato vistato dal nuovo procuratore capo Salvatore Curcio.

Dalle carte emergerebbe il ruolo “centrale” dell’attuale direttore generale del dipartimento regionale Politiche della Montagna e Forestazione, Domenico Pallaria. Sarebbe stato lui a pilotare incarichi e assunzioni, ma anche appalti e finanziamenti. Tra gli indagati risultano anche l’ex governatore Mario Oliverio e gli ex assessori regionali Alfonso Dattolo e Luigi Incarnato (che ricopriva il ruolo di commissario liquidatore di Sorical) per il quale la contestazione è relativa ad accordi presi per l’affidamento della gestione della diga del Menta e alla realizzazione dell’impianto rifiuti di Alli a Catanzaro. Tra gli imprenditori coinvolti, ci sono i nomi di Francescantonio Stillitani che avrebbe ottenuto un contributo a fondo perduto di dieci milioni per le sue attività turistico-alberghiere.

Secondo quando riportato dall’edizione odierna di Gazzetta del Sud, nei confronti di Pallaria l’accusa è di corruzione per l’incarico di “collaborazione per supporto al Dipartimento di Presidenza” conferito a Giovanna Belvedere. Sarebbe stato proprio l’allora dg del dipartimento Presidenza a contattare il manager di Calabria Lavoro Giovanni Forciniti per indicargli la Belvedere quale soggetto da scegliere tra una lista di esperti, ancorché non fosse il soggetto più qualificato. Il tutto sarebbe avvenuto, secondo i pm, senza l’indizione di una procedura pubblica di reclutamento e senza un concreto accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione. Per questa stessa vicenda Forciniti deve rispondere di falso. Stessa ipotesi per il capo di imputazione che riguarda la proroga di tre contratti di collaborazione per il settore Protezione civile. Per gli inquirenti su istigazione e richiesta anche del presidente Oliverio, Pallaria insieme al responsabile amministrativo Nisticò avrebbe attestato il falso sostenendo che la proroga si era resa necessaria a causa di condizioni di carattere tecnico non prevedibili. Circostanza che gli inquirenti reputano non vera.

I nomi degli indagati:

Giovanna Belvedere

Marisa Citriniti

Ercole D’Alessandro

Luciano D’Alessandro

Alfonso Dattolo

Giovanni Forciniti

Franco Albano Formoso

Giada Fulini

Odeta Hasaj

Luigi Incarnato

Claudio Larussa

Gregorio Lillo Odoardi

Salvatore Madia

Daniele Magnante

Matteo Magni

Giovanni Marra

Angelina Molinaro

Antonio Nisticò

Gerardo Mario Oliverio

Marco Paladino

Domenico Maria Pallaria

Cristian Pancotti

Salvatore Rotundo

Nazzareno Giuseppe Rudi

Alessandro Rugolo

Luigi Russo

Gianfranco Scarfone

Francescantonio Stillitani

Antonio Luigi Talarico

Antonio Veccari

Sergio Vittadello