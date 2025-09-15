HomeCalabria

Accusa un malore in acqua: galleggiava con il volto sommerso, bagnante salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo è stato soccorso dai sommozzatori durante un’esercitazione all’Arena dello Stretto. Decisivo l’intervento immediato della squadra di supporto a terra

REGGIO CALABRIA – Un intervento tempestivo ha evitato il peggio questa mattina nelle acque antistanti l’Arena dello Stretto. Durante un’immersione di addestramento, i sommozzatori del Nucleo Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, in servizio presso il comando di Reggio Calabria, hanno tratto in salvo un uomo in evidente difficoltà in mare.

L’allarme è scattato quando la squadra di supporto a terra, impegnata nelle attività di guida e monitoraggio dell’esercitazione, ha notato un bagnante, di corporatura robusta, che dopo essersi tuffato in acqua è stato colto da un malore. L’uomo è rimasto a galleggiare prono, con il viso sommerso, incapace di reagire o di girarsi per respirare.

Accortisi della gravità della situazione, due sommozzatori si sono immediatamente tuffati per raggiungere e portare l’uomo a riva. Al momento del recupero il bagnante era cosciente, ma evidentemente provato. Ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto dal personale dei Vigili del Fuoco, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno sottoposto ad ulteriori accertamenti.

