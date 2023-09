Accusa malore durante immersione: muore vigile del fuoco in vacanza in Calabria

AFRICO (RC) – Dramma ad Africo, in provincia di Reggio Calabria. Durante un immersione a mare, un ispettore dei vigili del fuoco del Comando di Roma, ha accusato un malore ed è morto. L’uomo si trovava in vacanza con il fratello in Calabria. A renderlo noto i vigili del fuoco di Siderno che riferisce che le cause del malore “sono a noi sconosciute”. “Il nostro Comando – riferiscono in una nota – è stato informato dal Comando di Roma dell’accaduto e quindi si è messo in moto per assistere il fratello a cui è stata riconsegnata la salma”.

