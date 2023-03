Accise indebitamente compensate, recuperati 200mila euro: denunce per 2 società

CROTONE – Oltre 200 mila euro indebitamente compensati per crediti risultati inesistenti sono stati recuperati a Crotone dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) nel corso delle attività di controllo sulle dichiarazioni per l’ottenimento dei benefici fiscali nel settore dell’autotrasporto. Sulla base della consultazione delle banche dati a disposizione dell’Agenzia, infatti, i funzionari addetti al controllo hanno posto a confronto i dati riportati sulle richieste di riconoscimento del beneficio con le compensazioni effettuate per il pagamento di imposte e contributi previdenziali individuando due diverse società che neppure operavano nel settore dell’autotrasporto.

A seguito di sopralluoghi svolti nelle sedi operative delle due società sottoposte a controllo, una è risultata essere una rivendita di tabacchi e articoli di cancelleria mentre l’altra operava nel settore dell’edilizia. Al recupero delle somme in questione si è giunti applicando una sanzione comprensiva di interessi di mora. Inoltre, i due rappresentanti legali delle società sono stati denunciati.