Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

I carabinieri hanno scoperto l’assenza di qualsiasi titolo abilitativo edilizio, in un’area sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico e sismico

F.B.
MAMMOLA (RC) – Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta di uno stabile, in fase di realizzazione, che si trova in contrada Quinti, agro del comune di Mammola, dove i militari hanno effettuato accertamenti tecnici e rilievi sul territorio, volti a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Nel corso dell’operazione sono state riscontrate irregolarità relative alla gestione di materiali e opere non conformi agli strumenti autorizzativi: in particolar modo, è emersa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo edilizio, in un’area sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico e sismico, per un fabbricato in corso di realizzazione lì rinvenuto.

Le violazioni, documentate mediante sopralluoghi e acquisizione di evidenze fotografiche e planimetriche, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e agli enti amministrativi competenti per le conseguenti valutazioni e provvedimenti ed hanno condotto al deferimento del proprietario del terreno.

