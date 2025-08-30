HomeCalabria

Abusivismo commerciale, sequestrate due tonnellate di frutta e verdura poi devolute in beneficenza

Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un operatore economico privo di SCIA per commercio su area pubblica di proprietà del Comune. Le Fiamme Gialle hanno destinato la merce all’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “IL DONO”

IONADI (VV) – Oltre 2 tonnellate di frutta e verdura sequestrate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia nel Comune di Ionadi, in provincia di Vibo Valentia, nei confronti di un operatore economico privo di SCIA per commercio su area pubblica di proprietà del Comune nell’ambito di controlli relativi all’abusivismo commerciale.

Tutta la merce posta sotto sequestro preventivo è sata devoluta in beneficenza dalle Fiamme Gialle nei confronti dell’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “IL DONO”. Alla donazione dei prodotti sequestrati erano presenti insieme al comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, capitano Francesco Isidoro Stassi ed una piccola rappresentanza del Corpo, anche il presidente dell’associazione e il sindaco di Ionadi, che si sono intrattenuti per far conoscere le numerose attività dell’associazione benefica ai finanzieri, rafforzando ulteriormente il legame fra Istituzioni e cittadinanza.

