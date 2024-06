Abusi edilizi: costruzioni senza autorizzazione, scattano sequestri e denunce

LAMEZIA TERME – I carabinieri del Nucleo Forestale di Lamezia Terme hanno accertato la presenza di manufatti abusivi in diverse aree del lametino. In un fondo privato nel quartiere di Nicastro, è stata accertata la realizzazione di una costruzione in cemento armato e muratura, già completa di copertura in lamiera coibentata.

Il fabbricato, esteso su un’area di oltre 100 metri quadrati e con altezza massima superiore a tre metri, è risultato essere privo di qualsiasi titolo abilitativo ed è stato posto immediatamente sotto sequestro. Per tale violazione, il presunto autore e proprietario del terreno è stato denunciato e rischia l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a un massimo di 51.645 euro.

Sul versante ionico, è stata scongiurata la realizzazione di casette in legno su un terreno boscato demaniale prospicente il lungomare di Sellia Marina, sul quale erano in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di una struttura turistico-ricreativa in difformità ai titoli abilitativi, evitando, inoltre, l’abbattimento di ulteriori specie arboree.

In 5 mesi denunciate 24 persone

L’attività di contrasto al fenomeno del Comparto forestale nella provincia di Catanzaro, con oltre 90 controlli nel settore edilizio e paesaggistico nei primi 5 mesi dell’anno, ha portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo di circa 7mila euro e alla denuncia di 24 persone, con l’esecuzione di 14 sequestri.