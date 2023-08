Abi Calabria, il contributo delle banche contro mafie e usura: «diffondiamo la legalità»

REGGIO CALABRIA – “Il mondo bancario svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto dei comportamenti criminosi. Prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale; segnalazione di operazioni sospette; Protocolli antiusura con le Prefetture calabresi e forze dell’ordine; Protocolli gestione beni confiscati e sequestrati alla criminalità, anche con il Tribunale di Reggio Calabria; collaborazione nelle indagini per accertamenti bancari a fini penali e tributari: le banche svolgono un importante ruolo di collaborazione e di supporto alle Istituzioni della Repubblica e di cerniera informativa tra queste e il cittadino”.

Sono i principali elementi di un documento consegnato dal Presidente della Commissione regionale Abi Calabria, Maurizio Coppola, al Consiglio regionale della Calabria in tema di iniziative a contrasto delle mafie e dell’usura, evidenziando su questa via le funzioni dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura insediato presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo e sottoscritto nel 2021 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli.

Con particolare riferimento ai reati di usura ed estorsione, il Presidente di Abi Calabria, Maurizio Coppola, ha evidenziato quanto “danneggino il tessuto economico locale, per cui è necessario intensificare ulteriormente il rapporto tra le banche e tutti gli interlocutori coinvolti, nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione di questi fenomeni criminali. Priorità perseguibile anche attraverso l’incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più in generale alle piccole medie imprese in momentanea difficoltà”.

Fondamentale, ad esempio, il potenziamento della gestione ed utilizzo dei fondi per la prevenzione dell’usura per i quali la controgaranzia dello Stato su tali coperture diventa un elemento imprescindibile se si intende migliorare lo strumento ed ampliarne ulteriormente l’operatività.

Il Presidente di Abi Calabria, Maurizio Coppola, ha tratteggiato anche l’attuale scenario socio-economico calabrese con riferimento alle sinergie da mettere in campo per contribuire alla diffusione della cultura della legalità, proseguendo sulla strada già intrapresa della piena collaborazione con le Istituzioni locali a sostegno delle imprese e delle famiglie del territorio.

Relativamente al mercato del credito, sulla base dei dati locali più aggiornati, in Calabria a marzo 2023 i prestiti bancari erogati all’economia locale si sono attestati a 18,5 miliardi di euro, in crescita dello 0,1% rispetto ad un anno prima. Nel dettaglio settoriale, i crediti erogati alle imprese sono stati pari a 5,8 miliardi di euro (in aumento dello 0,7% rispetto ad un anno prima); alle famiglie sono stati destinati 9,2 miliardi di euro (+2,2% rispetto ad un anno prima). Sempre a marzo 2023, per quanto riguarda la rischiosità, l’incidenza delle sofferenze lorde sul totale dei finanziamenti era pari al 3,9% per un totale di 716 milioni di euro.

Il Presidente di Abi Calabria, Maurizio Coppola, ha infine sottolineato, in tema di fondi agevolati e di sinergie banche-imprese, l’esperienza positiva del Fondo di garanzia Pmi che tra gennaio e metà luglio 2023 ha registrato nella Regione 1.986 operazioni accolte, attivando oltre 356 milioni di euro di nuovi finanziamenti.