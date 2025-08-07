HomeCalabria

Abbandonavano rifiuti in una discarica abusiva: beccati grazie alla videosorveglianza, sei denunce

Le indagini sono partite dopo il ritrovamento di una discarica abusiva presso l'ex isola ecologica comunale. Fondamentali le immagini registrate

PETILIA POLICASTRO (KR) – Sono sei le persone denunciate dai carabinieri a Petilia Policastro per abbandono di rifiuti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone diretta da Domenico Guarascio, sono partite a seguito del ritrovamento di una discarica abusiva presso l’ex isola ecologica comunale.

petilia policastro immagini isola ecologica 03

L’analisi dei filmati di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di individuare gli autori di diversi episodi di abbandono di rifiuti. Nello specifico, l’indagine ha permesso di denunciare quattro imprenditori, accusati di aver scaricato illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, come materassi, divani e parti di carrozzeria, provenienti dalle loro attività commerciali, ed altre due persone per l’abbandono di rifiuti domestici.

petilia policastro immagini isola ecologica 02

