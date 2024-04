Abbandona materiale inerte, immortalato dalle fototrappole e sanzionato

CROTONE – Le videocamere di sorveglianza in azione anche durante le festività pasquali nell’ambito l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti. I controlli, con l’ausilio di fototrappole, si effettuano in tutti i quartieri cittadini e nello specifico hanno immortalato una persona che abbandonava materiali inerti nel centro città. Il soggetto è stato identificato e sanzionato. Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.

- Pubblicità sky-