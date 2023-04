A tutti piace il ‘Cibus’ calabrese in vetrina a Parma

PARMA – Quando si parla di food la Calabria ha poco da invidiare a chiunque ed una nuova dimostrazione arriva dall’Emilia Romagna. E’ stato un grande successo per i prodotti calabresi quello riscosso al Cibus di Parma, la fiera considerata una delle più importanti al mondo nel campo del food & beverage.

Molte le aziende, circa 30, che hanno deciso di partecipare grazie al sostegno dell’Assessorato alle politiche agricole della Regione Calabria e che hanno riscosso unanimi consensi.

Decine di migliaia i professionisti del settore, tra operatori della distribuzione moderna e buyer esteri provenienti da 90 Paesi, presenti all’evento parmense per la soddisfazione degli imprenditori calabresi che sono riusciti ad imporsi su mercati internazionali.

“Abbiamo molto investito su questo evento – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per proseguire nell’opera di promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi, sempre più inscindibilmente legata anche alla valorizzazione del territorio a fini turistici e culturali. Sono soddisfatto per i complimenti rivolti al nostro stand, considerato il più bello della fiera, e per i contatti che sono riusciti a creare le nostre imprese”.