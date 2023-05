A Tropea un nuovo crollo: massi giù dal costone all’interno della grotta

TROPEA (VV) – Ancora un altro crollo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Il nuovo cedimento si è registrato all’interno della grotta a Santa Maria dell’Isola. Una frana che segue quella dello scorso 7 aprile, quando un grande costone roccioso cedette cadendo a picco sul mare. Oggi pomeriggio la frana ha interessato un punto non lontano da quello verificatosi la volta scorsa Per fortuna però non si sono registrati danni e soprattutto il crollo non ha coinvolto persone.

L’area dove si è verificato il crollo, al momento, è delimitata da spago e transenne, essendo interdetta da un’ordinanza emessa dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì per via dei cedimenti precedenti che rendono la zona pericolosa. Sul posto sono sopraggiunte subito le forze dell’ordine ed i tecnici comunali per valutare l’entità del danno.