A Paravati il Pellegrinaggio regionale delle famiglie 2025: «non perdere la speranza»

Sabato 13 settembre, nella terra di Natuzza Evolo, il 18° Pellegrinaggio delle Famiglie calabresi: fede, preghiera e testimonianza per riscoprire il valore della famiglia come cuore della Chiesa e della società

MILETO (VV) – Sarà una giornata all’insegna della speranza e della comunione quella di sabato 13 settembre, quando migliaia di fedeli da tutta la Calabria si ritroveranno a Paravati, nel luogo tanto caro alla mistica Natuzza Evolo, per partecipare al 18° Pellegrinaggio Regionale delle Famiglie per la Famiglia. L’evento, che si svolge nell’ambito dell’anno giubilare, è promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Calabra e dal Forum delle Associazioni Familiari della Calabria.

Il programma

A partire dalle ore 14.00, da Piazza Nassirya, prenderà il via l’accoglienza con testimonianze di vita familiare, seguita dal cammino verso il Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, dove si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. Il tema scelto per questa edizione — “Non perdere la Speranza. Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli” (Papa Leone XIV) — rappresenta un invito forte a guardare al futuro con fiducia, proprio a partire dal cuore pulsante della società: la famiglia.

Famiglia, speranza e futuro

“Un’occasione di comunione, gioia e di grazia – dichiarano gli organizzatori – ma soprattutto di preghiera, unità e testimonianza, per riscoprire il valore profondo della famiglia cristiana”. La famiglia non è solo un’istituzione sociale, ma una fonte inesauribile di speranza e di vita, capace di generare relazioni sane, progetti solidi, e di contribuire attivamente alla crescita spirituale, sociale e anche imprenditoriale della comunità. “La speranza è l’elemento vitale per la famiglia, ciò che la rende fertile non solo biologicamente, anche relazionalmente, spiritualmente, socialmente, imprenditorialmente.”

La scelta di Paravati, terra segnata dalla figura spirituale di Natuzza Evolo, non è casuale: rappresenta un luogo simbolico di fede e di apertura al trascendente, dove la preghiera incontra la vita quotidiana delle famiglie.

