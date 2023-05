A Milano successo per i prodotti ed i luoghi di Calabria

MILANO – Un bilancio assolutamente positivo è quello che ha caratterizzato la presenza della Calabria all’ottava edizione di TuttoFood, manifestazione della filiera del food and beverage, svoltasi a Milano.

Le 68 aziende calabresi presenti, grazie al coordinamento di Regione Calabria e Arsac e la collaborazione dei consorzi di tutela e delle organizzazioni dei produttori, sono state ospitate in un padiglione di 550 m². Anche in questo caso, come avvenuto nel corso di precedenti manifestazioni del settore, grande successo per le eccellenze del settore agroalimentare; come sempre, attraverso i prodotti, la possibilità di raccontare e promuovere il territorio.

“Credo che ormai la nostra regione – dice l’Assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – stia diventando un punto di riferimento: non più cenerentola, ma terra straordinaria perché finalmente consapevole delle proprie potenzialità e orgogliosa di sé. L’azione di promozione – sottolinea inoltre Gallo – che da questo punto di vista la Regione ha intrapreso, su impulso della Giunta guidata dal presidente Occhiuto, sta dando risultati oggettivamente positivi. Si aggiunga, a riprova di ciò, l’incremento del numero di aziende che ad ogni manifestazione fieristica, così come alla TuttoFood, acquisiscono spazi espositivi per proprio conto, con investimenti anche significativi: è la dimostrazione di un settore che cresce e con orgoglio siede al tavolo degli stakeholder agroalimentari. Un esempio virtuoso, per una Calabria sempre più esempio da imitare”.