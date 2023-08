A fuoco un’imbarcazione ormeggiata nel porto, abitanti lanciano l’allarme

BADOLATO (CZ) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Badolato da alcuni mesi. L’allarme è stato lanciato da alcuni abitanti della zona alla sala operativa e l’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme.

Il rogo ha interessato il solo natante che fortunatamente era ormeggiato a distanza dalle altre imbarcazioni presenti nel porto. Non si segnalano pertanto danni a persone ma la barca è andata distrutta. Sono in corso accertamenti sull’origine del rogo e al momento non è esclusa alcuna ipotesi.