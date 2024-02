A Casa Sanremo spazio alla Calabria: Gallo in collegamento con Veronica Maya

SANREMO – Mercoledì 7 febbraio a Casa Sanremo riflettori accesi sulla Calabria all’interno del programma “L’Italia in Vetrina“, condotto da Veronica Maya in diretta dalle 16 dalla Lounge dell’area hospitality del Festival.

In collegamento con lo studio, l’On. Gianluca Gallo, Assessore Regionale all’Agricoltura. L’Onorevole Gallo illustrerà le attività della Regione in tema di promozione territoriale, argomento a lui da sempre molto caro, e i prodotti tipici che saranno protagonisti in occasione del cooking show.

In occasione del cooking show, lo chef Pietro Tangari, ambasciatore delle eccellenze calabresi, preparerà un piatto speciale, lo “Scrigno d’amore”, una pasta ripiena con sarde pepate del Mar Ionio, Caciocavallo Silano e Patate della Sila, il tutto condito con l’Olio IGP di Calabria. Una pietanza che vuole rappresentare la Regione intera e che racchiude in sé tante eccellenze e prelibatezze culinarie.

Nel corso della puntata, saranno mostrati video promozionali ideati da ARSAC, Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria, che si occupa dell’ammodernamento e dello sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante azioni di divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi al sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale. Le immagini raccontano il territorio e sottolineano il ricco patrimonio gastronomico e naturalistico regionale.

La cena che sarà servita al Roof nella serata del 7 febbraio sarà interamente dedicata ai sapori della Calabria.

Con Regione Calabria a Casa Sanremo Giuseppe Greco, attivo da anni al fianco della regione in occasione del Festival della Canzone Italiana e che in questo momento particolare manda un pensiero speciale al Maestro Affidato.

