Covid, oggi 260 contagi e cinque decessi. Tasso di positività al 13%

COSENZA – Sono 260 (uno in più di ieri) i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione a fronte di 1.971 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dall’11,06 è salito al 13,19%. Cinque i decessi che portano il totale delle vittime dall’esordio della pandemia a 3.283.

Calano i ricoveri nei reparti di cura, -9 (146) ma aumentano quelli nelle terapie intensive,+2 (9). I guariti sono 318 in più (621.081); gli attualmente positivi 2.512 (-63) e gli isolati a domicilio 2.357 (-56).

Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.170.219. I casi Covid sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 1418 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1352 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185337 (183882 guariti, 1455 deceduti); Catanzaro: casi attivi 193 (31 in reparto, 8 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111415 (110990 guariti, 425 deceduti); Crotone: casi attivi 80 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59457 (59181 guariti, 276 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 572 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); casi chiusi 207737 (206826 guariti, 911 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 93 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53006 (52809 guariti, 197 deceduti).