Cede parte dell’area ciclo pedonale, Bruni «a Falerna lavori appaltatati e mai iniziati»

FALERNA (CZ) – “Ancora una frana per il maltempo su uno dei litorali più belli d’Italia. Mi riferisco all’area ciclo pedonale all’ingresso del centro abitato di Falerna Marina. Il tratto interessato che va da Falerna Marina a Nocera Terinese, già malconcio per le piogge incessanti e il vento forte dello scorso fine settimana, ha ceduto venendo giù con tutta la parte del marciapiede“.

A dirlo è Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale che spiega “al momento sono in corso lavori di ripristino e, sulla statale 18, è stato installato un semaforo per favorire la circolazione delle auto. Il problema – aggiunge Bruni – deve però essere affrontato in maniera complessiva e con interventi strutturali. I nostri territori sono spesso soggetti ad eventi franosi e già nel mese di dicembre il tratto del litorale che va da Gizzeria Fiume Savuto fino a Nocera Terinese era stato colpito da temporali che avevano provocato danni alla circolazione e pericoli per la cittadinanza. Eppure vi sono lavori appaltati da oltre cinque anni per un intervento integrato di difesa costiera per tutto il tratto del litorale interessato ma che non sono mai partiti, motivo per il quale ho presentato una mozione per ottenere un impegno da parte della Giunta Regionale a far partire quanto prima i cantieri che non sono mai iniziati”.

Lavori appaltati e mai partiti

“Lavori, dell’importo di oltre un milione e mezzo di euro – sostiene la consigliera regionale – che dovevano iniziare il 14 marzo del 2022 ed essere consegnati per il 16 ottobre dello scorso anno. E mentre ne attendiamo l’avvio continua la demolizione progressiva di uno dei litorali più belli d’Italia. Ho parlato col sindaco di Falerna, Francesco Stella e con alcuni imprenditori della zona, tutti preoccupatissimi perché se al Covid e al caro bollette, aggiungiamo anche i danni provocati dal maltempo e l’immobilismo della Regione nel porvi rimedio, la situazione diventa ancora più drammatica. Occorre intervenire immediatamente per mettere in sicurezza il territorio. La nuova stagione turistica è alle porte e non possiamo far scappare via chi vuole venire a trascorrere da noi le vacanze”.