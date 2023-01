Freddo, neve e ciclone in rinforzo: venti a 100 Km/h e onde alte 6-7 metri nel cosentino

COSENZA – Come preannunciato ieri nel nostro approfodimento meteo, anche la Calabria è stata raggiunta dal vortice freddo di aria artica con temperature in picchiata e nevicate sui rilievi con qualche spolverata anche al di sotto degli 700 metri nel cosentino. Nel resto della regione, durante la notte, non sono mancate le piogge, a tratti anche intense, le grandinate e il vento forte. Le temperature sono scese sotto lo zero in diverse località della Sila come a Camigliatello e Lorica (dove è tornata la neve) e in altre località di montagna della regione. E tanta altra ne arrvierà nei prossimi giorni. Le piste sono finalmente innevate. Situazione analoga si registra anche sulle cime del Pollino e dell’Aspromonte. Anche qui, infatti, la colonnina di mercurio ha subito un brusco calo. Imbiancati i tetti delle abitazioni e delle auto in molti comuni del Pollino, della Presila cosentina e catanzarese e sulle Serre. Mare molto mosso sul versante tirrenico, dove nelle ultime ore si sono già registrate delle mareggiate. Al momento non vengono segnalati particolari problemi per quanto riguarda la viabilità ordinaria e autostradale dopo che ieri pomeriggio si era formata qualche coda all’altezza di Falerna e di Sibari/Firmo sulla A2 per il controllo delle catene e degli pneumatici da neve.

Insidioso vortice in arrivo nel pomeriggio

Dopo una breve pausa, nel pomeriggio il tempo peggiorerà nuovamente su tutta la regione e in particolare sul Tirreno cosentino con l’intensificazione del ciclone con l’arrivo di un profondo vortice di bassa pressione, formato nei pressi della Serdegna, in movimento verso il basso Tirreno. Avremo una un’ulteriore recrudescenza del maltempo su tutta la Calabria ed in particolare sui versanti tirrenici. A preoccupare questa volta saranno i fortissimi venti con raffiche anche a 100 KM/h e possibili mareggiate visto che si prevedono onde alte anche 6-7 metri in particolare nel cosentino. Tornerà a cadere ancora la neve ma in una prima parte solo a quote di montagna (1.000- 1.200 metri) in calo nella notte e nella mattinata di domani. Il maltempo ci accompagnerà anche nella prossima settima con condizioni meteo tipicamente invernali.