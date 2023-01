Agguato in un distributore di benzina: 50enne ucciso a colpi di arma da fuoco

COSENZA – Lutto nel mondo del giornalismo calabrese per la morte di Raffaele Nigro, 81 anni, capo redattore per 25 anni della redazione di Cosenza della Gazzetta del Sud. Nigro, soprannominato da tutti “il professore”, era ricoverato in Puglia, alla “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo per sottoporsi a una delicata operazione al cuore, ma non ha superato l’intervento.

La sua carriera era iniziato alla “Tribuna del Mezzogiorno” per approdare in “Gazzetta” negli anni settanta e dal decennio successivo ha assunto la guida della redazione cosentina della Gazzetta del sud, ruolo che ha occupato per venticinque anni. Nigro non era solo un professionista dalla “penna” raffinata ma e soprattutto era un uomo colto, signorile e rigoroso. Nella sua carriera ha formato diverse generazioni di giornalisti con grande generosità e abnegazione. Con lui se ne va un maestro del giornalismo.