Covid: in Calabria 5 vittime e 936 contagi. Ricoveri in lieve crescita

CATANZARO – Sono 936 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria con 5 decessi (il totale da inizio pandemia arriva a 3.247). Il tasso di positività passa dal 16,39% al 20,08%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, crescono di 4 i ricoveri in area medica (188) e scendono di 1 quelli in terapia intensiva (13). I casi attivi sono 4.768 (-96), gli isolati a domicilio 4.567 (-99), i nuovi guariti 1.027.

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.139.854 con 623.213 positivi.

A livello provinciale i casi Covid 19 sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 263 (33 in reparto, 8 in terapia intensiva, 222 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110564 (110143 guariti, 421 deceduti). Cosenza: casi attivi 2665 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2576 in isolamento domiciliare); casi chiusi 182536 (181104 guariti, 1432 deceduti). Crotone: casi attivi 119 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 102 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59114 (58838 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1330 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206206 (205301 guariti, 905 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 135 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52742 (52548 guariti, 194 deceduti). (ANSA).