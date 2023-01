L’inverno ci prova. In Calabria allerta gialla, in attesa del freddo e della neve

COSENZA – Con il ritorno delle accise anche per gli automobilisti calabresi, il prezzo della benzina, ha fatto un bel balzo in avanti. Il Governo ha preferito tagliare gli sconti determinando un aumento del prezzo del carburante. Insorgono le varie associazioni, come Codacons che ha annunciato una raffica di esposti, contro quella che viene considerata una vera e propria speculazione.

Anche in Calabria, Codacons ha presentato un esposto che chiama in causa l’Antitrust chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale. E così dopo la denuncia a Procure e Guardia di Finanza, l’associazione dei consumatori ha presentato un formale esposto all’Antitrust, chiedendo di aprire una pratica per possibile cartello anticoncorrenza nel settore dei carburanti, e di acquisire presso tutti gli operatori della filiera la documentazione utile a capire se siano in atto manovre speculative per far salire in modo ingiustificato i listini alla pompa.