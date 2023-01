Torna libero il carabiniere Antonio Mazzone: per la Dda era al servizio della ‘ndrangheta

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Dieci giochi elettronici abusivi sono stati sequestrati dalla Polizia in un bar di Isola Capo Rizzuto. Personale della Divisione polizia amministrativa della Questura di Crotone, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Cosenza, ha effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali di Isola di Capo Rizzuto per verificare l’osservanza di norme e regolamenti nello svolgimento delle attività. Gli accertamenti svolti in una attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno consentito di rilevare la presenza di cinque congegni elettronici tipo “totem” destinati al gioco, tutti funzionanti, accesi e collegati alla rete elettrica e internet, collocati in una sala, con libero accesso per gli avventori dell’esercizio. Le apparecchiature, però, sono risultate prive di certificazioni, ed il titolare sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno quindi sequestrato i “totem” e le somme di denaro rinvenute al loro interno, oltre ad applicare le sanzioni pecuniarie previste.