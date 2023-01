Nuova forte impennata dei contagi in Calabria (+1.156). Aumentano i ricoveri

CATANZARO – Nuova forte impennata dei contagi in Calabria. Sono 1.156, ieri erano appena 194, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con poco meno di 5 mila tamponi (4.923) e un tasso che dal 15,48 è balzato al 23,48%. Cinque sono i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.224. In sensibile aumento anche i ricoveri nei reparti ordinari, +15 (187); più due ingressi anche nelle terapie intensive, +2 (12). I guariti sono 609.312 (+1.072), gli attualmente positivi 6.347 (+79) e gli isolati a domicilio 6.148 (+62).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus sono 618.883. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.117.562.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Catanzaro, casi attivi 1134 (49 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1078 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108646 (108228 guariti, 418 deceduti); Cosenza: casi attivi 3267 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3190 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180384 (178965 guariti, 1419 deceduti); Crotone: casi attivi 107 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58744 (58468 guariti, 276 deceduti); Reggio: casi attivi 1350 (38 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205102 (204203 guariti, 899 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 211 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52477 (52284 guariti, 193 deceduti).