Polfer, Andrea Lo Iacono nuovo dirigente Compartimento Calabria

CATANZARO – Aumentano i contagi da Covid in Calabria rispetto a ieri, con 571 nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.202 tamponi processati. Il maggior numero di contagi viene rilevato nel territorio Cosentino, con 214 nuovi positivi. Due le vittime, una nel territorio dell’Asp di Cosenza e l’altra nel Reggino, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 3.240. Aumentati di cinque unità i ricoveri in reparto con 179 pazienti in area medica. Sale anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, di 4 pazienti, con 14 persone in rianimazione. Oggi i guariti sono +782.

– Catanzaro

CASI ATTIVI 316 (41 in reparto, 9 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 110138 (109718 guariti, 420 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 2818 (78 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2738 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 181911 (180484 guariti, 1427 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 174 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 58973 (58697 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1408 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 205849 (204945 guariti, 904 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 173 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 157 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 52648 (52454 guariti, 194 deceduti).