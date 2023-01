Uccisa cagnolina con i suoi tre cuccioli, ennesimo gesto di crudeltà in Calabria

BIVONGI (RC) – Orrore a Bivongi per il gesto crudele di una persona non ancora identificata che ha ucciso, presumibilmente a colpi d’arma da fuoco, una mamma cagna e i suoi tre cuccioli. E’ accaduto in contrada Perrocalli, a poche centinaia di metri dal paese, in un appezzamento privato il cui proprietario aveva notato i cani sfamandoli. Il ritrovamento risale alla sera dell’ultimo dell’anno. Un giovane del paese si era recato sul posto per portare da mangiare ai cuccioli e alla sua mamma scoprendo che qualcuno li aveva uccisi e e messi in un sacco di plastica. Uno solo dei cuccioli si è salvato ed è stato subito adottato.

Un gesto di ferocia condannato duramente dai cittadini e dal sindaco Valenti, informato dall’associazione “Anime randagie” di Bovalino. «Un episodio squallido – ha detto il primo cittadino – perpetrato senza motivo alcuno, da cui traspare solo inciviltà che non appartiene al nostro paese dove è garantito il rispetto per gli animali. E’ anche per questo motivo che ho vietato anche i botti di fine anno». Il fatto è stato segnalato ai carabinieri