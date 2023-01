Auto si schianta contro il guardrail, morto un 32enne

COSENZA – “CONTEST: PERIFERIE GEOGRAFICHE E PERIFERIE DEL CUORE” è la grande novità della terza edizione di BAMP CINEMA – UN SOLO FRAME DALL’ADRIATICO ALLO JONIO, il progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, in partnership con Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Campania, Anec Sicilia e con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi – GET. .

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori delle 6 regioni del Sud Italia che partecipano alla terza edizione di BAMP CINEMA: Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Sicilia. L’idea è quella che gli studenti realizzino con i propri smartphone un mini-cortometraggio della durata massima di 3 minuti (girato in formato verticale) con il quale mostrino la propria periferia, narrando con la propria voce come vorrebbero che fosse, quali sono le necessità del luogo e la loro idea per migliorarlo, oppure se sono contenti di viverlo così com’è, raccontando quindi anche storie di rigenerazione urbana oltre che umana. La periferia ha quindi un significato più ampio, non solo geografico ma anche sentimentale.

COME PARTECIPARE?

Collegandosi a www.bampcinema.it/bampmaker è possibile seguire la procedura per l’invio dei video con esattezza.

Saranno accettati i mini cortometraggi pervenuti tra il 9 gennaio e il 15 marzo 2023.

Lo staff AGIS selezionerà 5 video per ogni regione tra quelli pervenuti. I video selezionati saranno poi valutati da una giuria di esperti composta dai docenti coinvolti nel progetto e da personaggi dello spettacolo. Saranno premiati i primi 3.

I PREMI IN PALIO

1° POSTO: Abbonamento di n.15 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza;

2° POSTO: Abbonamento di n.10 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza;

3° POSTO: Abbonamento di n. 5 entrate gratuite nel cinema del territorio di appartenenza.



Il format del progetto prevede dapprima la formazione dei docenti da parte di esperti di cinema; poi il trasferimento di queste conoscenze agli studenti che vedranno i film selezionati fra quelli inseriti nelle aree tematiche “CINEMA E DIRITTI CIVILI” e “CINEMA E SOCIETÀ” nelle sale cinematografiche che hanno aderito all’iniziativa; ed infine una masterclass sul mestiere del cinema con i professionisti del settore. La terza edizione di BAMP CINEMA si concluderà a maggio.