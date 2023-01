Cinque i nuovi nati in Calabria nella notte di Capodanno, il primo è Giuseppe

COSENZA – “La nostra posizione sulle proposte di autonomia differenziata – afferma Tonino Russo, Segretario generale della Cisl Calabria – è molto chiara e la ribadiremo domani, in occasione dell’incontro alla Cittadella della Regione con il Presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli“.

“Per la Cisl, è prioritario- prosegue – definire i livelli essenziali delle prestazioni, dalla sanità agli altri servizi, che devono essere uguali per tutti, perché nella Repubblica, una e indivisibile, non ci siano territori di “serie a” e di “serie b” e i diritti sociali siano garantiti a ciascun cittadino, dovunque egli viva. Così come chiediamo un’equa distribuzione delle risorse per tutte le aree del Paese, favorendo processi di crescita e di sviluppo.

Solo su queste basi per la Cisl è possibile considerare come opportunità il tema dell’autonomia differenziata“.

“Nell’incontro di domani – conclude Russo – ribadiremo anche che l’iter legislativo in materia deve svolgersi in modo lineare e partecipato in Parlamento e in un clima di concertazione con le parti sociali”.