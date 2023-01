Mattarella, Roberto Occhiuto: «Discorso chiaro che dà prospettive e fiducia al Paese»

REGGIO CALABRIA – Persone non identificate hanno fatto recapitare per via postale un pacco contenente alcuni bossoli di proiettile al coordinatore di Forza Italia di Villa San Giovanni, Daniele Siclari. Lo rende noto, con un comunicato, il coordinatore provinciale di Reggio Calabria del partito, il deputato Francesco Cannizzaro. “Gesto da codardi – afferma Cannizzaro – ancor di più se ai danni di una persona pacata, seria e perbene come Daniele Siclari, professionista stimato ed esponente politico rispettoso con tutti. Sono dispiaciuto che anche lui sia finito nel mirino di vigliaccate simili, come centinaia di altri amministratori locali. Ma al contempo sono certo che non si lascerà nemmeno lontanamente scalfire. E sa bene che tutta Forza Italia è con lui.”

“Ogni volta che mi trovo a commentare episodi del genere – aggiunge il parlamentare – lo faccio pensando e sperando che sia l’ultimo. Invece, purtroppo, ne arriva sempre qualche altro ad interferire nella vita personale e politica di amministratori ed istituzioni. La vita pubblica espone a rischi del genere, che so quanto possano fare male. Ma è proprio da questi episodi che bisogna invece trovare ancora più stimoli per andare avanti e lavorare bene”. “Oltre ad essere un coordinatore cittadino meticoloso ed un commercialista apprezzato da tutti – dice ancora Cannizzaro – Daniele Siclari è un uomo con la U maiuscola che, malgrado ciò che è accaduto, ha già voltato pagina ed è pronto a nuove sfide, consapevole di avere al suo fianco l’intera comunità di Villa San Giovanni, a prescindere dai colori politici”.